Aren İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Aren Ne Demek?

Türkiye'de ender rastlanan isimlerden bir tanesidir. Günümüzde son dönemde daha sık duyduğumuz Aren ismi erkek çocukları için kullanırlar. Farklı bir yapıya sahip olan ve nadir duyulan bir isim olması bir çok kişinin tercih nedenleri arasında yer alır. Aren isminin anlamını öğrenerek erkek bebeğine vereceği isim konusunda tercih yapmak isteyen bireyler doğru yerdeler. Aren Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor sorularının cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

AREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aren sözcüğünün kökeni Farsça'dır. Arnavutça ve Hititce'de de kullanılan bir kelimedir. Farsça anlamı parlak renkteki kum tanesidir. Bu anlamda kastedilen kum çöl kumudur.

Eski Hitit tabletlerinde ise bu sözcük ışık anlamında kullanılmıştır. Aren sözcüğü Arnavutça'da da kullanılmıştır.

Aren, Hititçede Hititlileri temsil eden bir kavramdır. Bu ifadede ışığın çocukları anlamı kastedilmiştir. Öte yandan Hitit olan herkes Aren olarak anılmıştır.

AREN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

İsmin kökeni: Bilinmiyor

İsmin cinsiyeti: Üniseks (Kız/Erkek)

İsmin renk sembolü: Pembe/Mavi

Kişi sayısı: Bilinmiyor

Kullanım oranı: Bilinmiyor

Harf sayısı: 4

Kuran'da geçiyor mu: Hayır

AREN KURANDA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde Aren sözcüğü geçmemiştir. Aren, Farsça, Arnavutca ve Hititçede kullanılmış bir kelimedir.