Arya İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Arya Ne Demek?

Kız çocukları için son dönemlerde popüler ancak çok fazla bilinmeyen isimler ön plana çıkmaktadır. Farklı ancak anlamlı bir isim arayışında olan anne baba adaylar ise bu isimlerin başında gelen Arya ismini tercih ediyor. Ancak isim vermeden önce anlamı konusunda da tereddütte olan ebeveynler isimlerin anlamı için detaylı bir araştırmaya ihtiyaç duyuyor. Peki Arya isminin anlamı ne demek?

ARYA NE DEMEK?

İsimlerin kişilerin karakterini ve kişiliğini etkilediğine dair inanış, ebeveynlerin isim arama sürecini etkiler. Anne ve babalar doğumdan önce çocuklarına koyacakları isimleri güzel, dikkat çeken, karakteri üzerinde de olumlu etki bırakmasını sağlayacak seçenekler üzerinden değerlendirir. Bu kapsamda kız çocukları için son dönemin en popüler isimlerinden biri Arya ismidir. Arya ismi sözlük anlamı olarak güçlülüğü, soyluluğu ve asaleti temsil eder. Arya ismine sahip olan kız çocuklarının daha dirayetli kişiler olacağı ifade edilir. Bunun yanı sıra Arya ismi neşeyi de simgeler. Bu isme sahip olan kişilerin neşeli oldukları aynı zamanda bulundukları ortama da neşe kattıklarına inanılır. Arya anlamı birden fazla şekilde tanımlanır. Neşeli, güçlü, asil ve dirayetli anlamlarının yanı sıra en bilinen anlamlarından biri de başarılı ve kararlı olmalarıdır. Arya ismi konulan kız çocuklarının başladıkları her işi bitirmek için kararlı ve azimle çalıştıkları ve bu azmin karşısında da başarılı olacaklarına inanılır.

ARYA İSMİNİN ANLAMI

Modern bir isim olarak bilinen ve son yıllarda anne ve babaların kız çocukları için tercih ettiği gözde bir isim olan Arya'nın birden fazla anlamı vardır. Arya isminin kökeni bilinmediği için detaylı bir araştırma yapılması ve anlamı bilindikten sonra çocuklara konulması gerekir. Hint Avrupa dilleri ailesine ait bir kökeni olan Arya'nın ilk anlamı bir müzik eseridir. Mana olarak Arya, operada yer alan bir müzik çeşididir. Kısa ve solist tarafından seslendirilen bu terim yıllar içerisinde kız ismi olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Arya isminin yaygın anlamlarından biri de denizcilikte yer alan bir terim olmasıdır. Anne ve babaların Arya ismini tercih etmesine yol açan anlamlar ise daha çok karakter üzerindeki yorumlara göre şekillenir. Soyluluk ve gücün temsili olan Arya ismi aynı zamanda asaleti de temsil eder. Arya ismine sahip olan kişilerin dirayetli ve kararlı bir karaktere sahip olacağına inanılır. Bu kişiler aynı zamanda neşeli kişiler olur ve her zor durumdan başarı ile çıkacak zekaya da sahiplerdir. Ebeveynlerin merak ettiği konulardan biri de Arya isim anlamı olarak kuran'da yer alıyor mu? sorusudur. Anne babalar isim koyma konusunda kuranda geçen isimleri kendilerine referans olarak alabilir. Bu yüzden isim anlamı araştırması sırasında ismin kuran'da geçip geçmemesine de detaylıca bakılmalıdır. Arya isminin kuranda geçmesi hakkında yapılan araştırmalarda ise bu ismin yer almadığı görülür. Arya ismi Hint kökenli dil ailesine aittir. Bu yüzden Arapça kökenli olan kuran'da geçen isimlerden biri değildir.