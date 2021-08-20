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Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:16 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:16

Asya İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Asya Ne Demek?

Asya İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Asya Ne Demek?

Kız çocuklarına verilen isimlerden birisidir. Günümüzde nadir duyulan bir isim olması birçok birey tarafından daha sıcak karşılanır. Kız bebeğine sık duyulan isim vermek yerine daha farklı ve az duyulmuş bir ad seçmek isteyenler Asya ismi üzerinde de durmaktadır. Asya isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada araştırılan başlıklardan biridir. Asya isminin anlamı ne demek sorusuna cevap bularak son kararı bu kritere göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Asya Kur’an’da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

Anne ve baba adayları yeni doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenir öğrenmez isim arayışlarına başlıyor. İsim arayışlarında ise birçok kritere dikkat ediliyor. Bunlardan en önemlisi verilecek ismin taşıdığı anlam oluyor. Kız bebek isimleri arasında nadir duyulan seçenekler arasında yer alan Asya isminin anlamı ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Asya isminin anlamı ne demek, Asya Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isim hakkında merak edilen tüm bilgiler...

ASYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asya, en büyük kıtadır ve dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerindendir. Fars, Arap ve Türk toplumlarında kız bebeklerine verilen isimler arasında yer alır.

Yunan, Hint ve Mısır mitolojilerinde bölge ismi olarak kullanılmıştır. Asya, güzellik anlamını taşımaktadır. Güzellik kraliçesi ya da güzellik tanrıçası anlamlarına da sahiptir. İsmin Sümer mitolojisine kadar dayandığı belirtilmiştir.

Bazı anlatılarda Asya ismi farklı anlamlarla da karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamlardan birisi ise güneşin doğduğu bölgedir. Güzelliği, cesareti ve gücü temsil eden Asya, aynı zamanda aydınlanmayı ve gelişmeyi içermektedir.

ASYA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asya ismini kız bebeğine vermeden önce birçok anne ve baba Kur'an'da yer alıp almadığına göz atmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan asya günümüzde nadir duyulan isimlerden birisidir.

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Asya İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Asya Ne Demek?
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