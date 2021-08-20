Ayasofya’ya toplu ulaşım ile nasıl gidilir? Ayasofya Camii’ne hangi otobüsler gider?

Ayasofya, içinde namaz kılmak ve ibadet etmek isteyen Müslümanlar için 2020 yılında ibadete açılmıştır. Bu kararın öncesinde müze olarak kullanılan ve çok fazla ziyaretçi alan Ayasofya Camii, ibadete açıldıktan sonra daha da fazla insanı misafir etmeye başlamıştır. Ayasofya Camii'ne özel araçla giden insanlar vardır ancak Ayasofya'nın etrafında park alanı kısıtlı olduğu için toplu taşıma daha çok tercih edilmektedir. Toplu taşıma ile Ayasofya'ya gitmek için metro, Marmaray ya da vapur kullanılabilmektedir.

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un en önemli tarihi yerlerinden birisi olan Ayasofya, yapıldığı dönemde kilise olarak kullanılmıştır. Günümüzde hem camii hem de müze olarak görev yapan Ayasofya her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktasıdır. Konum olarak İstanbul'un en merkezi yerlerinden birisinde bulunan Ayasofya'ya özel araç veya taksi ile ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Ayasofya'ya gitmek için pek çok farklı toplu taşıma yöntemi vardır. Bunlardan bazıları: vapur, metro, Marmaray, otobüs ve tramvaydır.

AYASOFYA CAMİİ'NE HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Ayasofya'ya giden otobüsler iki duraktan geçmektedir. Otobüs ile Ayasofya'ya gitmek için binmek istediğiniz otobüsün bu iki duraktan geçip geçmediğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayasofya'ya ulaşmak için binilen otobüslerin Eminönü ya da Aksaray duraklarından birisinde durması gerekmektedir. Otobüsten bu duraklardan birinde indikten sonra tramvay ile kolayca Ayasofya'ya geçmek mümkündür.

AYASOFYA CAMİİ HANGİ SEMTTE?

İstanbul'un en önemli tarihi yerlerinden birisi olan Ayasofya, İstanbul'un en güzel ilçelerinden birinde yer almaktadır. İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Ayasofya, Sultanahmet semtinde bulunmaktadır.

MARMARAY'LA AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

Marmaray, trafik derdi çekmeden gidecekleri yere ulaşmak isteyen İstanbulluların vazgeçilmez toplu taşıma araçlarından birisidir. İlk durağı Gebze olan Marmaray, İstanbul'u neredeyse bir uçtan bir uca gezerek Halkalı'da son bulmaktadır. Marmaray ile İstanbul'un pek çok noktasına ulaşmak mümkün olduğu gibi Ayasofya'ya da ulaşılmaktadır. Marmaray ile Ayasofya'ya ulaşmak için Yenikapı istasyonunda inmek yeterlidir.

AYASOFYA YOL TARİFİ

Ayasofya'ya pek çok farklı toplu taşıma aracı ile ulaşmak mümkündür. Ancak bunun en hızlı yolu Ayasofya'ya tramvay ile ulaşmaktadır. Tramvay ile Ayasofya'ya ulaşmak için öncelikle tramvaya ulaşmak gerekmektedir. Tramvay ile Ayasofya'ya giderken Gülhane ya da Sultanahmet durağında inilmelidir. Sonrasında yapılacak beş dakikalık bir yürüyüş ile Ayasofya'ya ulaşılmış olunur.