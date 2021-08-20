Aybars İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Aybars Ne Demek?

Türkiye'de nadir duyulan erkek isimlerinden birisidir. Farklı yapısının yanı sıra kulağa hoş gelmesi tercih nedenlerinden olurken, bu ismin taşıdığı anlam ise en çok araştırılan konulardan birisidir. Aybars isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayan anne ve baba adayları bu isim hakkında tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilecek. Aybars isminin anlamı, kökeni ve diğer tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik. Peki, Aybars isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Aybars Kur'an'da geçiyor mu?

AYBARS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Günümüzde modern isimlerden birisi olan ve erkekler için kullanılan Aybars, Türkçe kökenlidir. Telaffuzunun düzgün olması, kulağa hoş gelmesi ve anlamının da bir o kadar güzel olması bu ismin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdendir.

Aybars ismi birden fazla anlam taşımaktadır. Çocuğuna bu ismi vermek isteyenler için Aybars isminin manası şöyle;

- Ay gibi güzel,

- Temiz pars,

- Hun İmparatoru Atilla'nın amcası,

AYBARS KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve baba adaylarının isim arayışlarında önem verdiği noktalardan bir tanesidir. Türkçe kökenli olan Aybars, Kur'an'da yer alan ayetlerde ise geçmemiştir. Buna rağmen taşıdığı güzel anlamı sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilir.