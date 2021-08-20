Bade İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Bade Ne Demek?

Divan ve tasavvuf edebiyatında manevi kavramları temsil eden anlamlar içerir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala popüler isimler arasında yer alan Bade, kulağa hoş gelen yapısıyla da dikkat çekmektedir. Bade isminin anlamı nedir, ne anlama gelir sorularının cevabına ve kökeni hakkında en net bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Bade ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler...

BADE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Divan edebiyatında ve tasavvuf edebiyatında kullanılan bir sözcüktür. Eski zamanlardan bu yana kullanılmış, günümüzde de hala popüler kız isimleri arasında yer almaktadır. Manevi kavramları temsil eden Bade, aşk anlamına gelir.

Divan şiirlerinde bu sözcük çoğunlukla ''aşk şarabı'' anlamında kullanılmıştır. Bade olarak anılan bu şarap insanları aşık eden bir öğedir.

BADE KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Günümüzde en beğenilen kız isimlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Farsça kökenli olan Bade sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.