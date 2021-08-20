Bandırma-Gönen yolu kana bulandı: Anne ile kızı öldü!

Sağlık ekipleri, Zeynep Gezen ile kızı Sena Sude Göre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Zeynep Gezen ve Sena Sude Göre'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.