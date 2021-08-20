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Giriş Tarihi: 20.8.2021 16:34

Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

AA
Bandırma’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Dilek Ö. idaresindeki 39 ABL 710 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi kavşağında İbrahim Ö. yönetimindeki 10 TF 502 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Zeynep G. ve Sena Sude G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan sürücüler İbrahim Ö. ve Dilek Ö ile Meltem Kübra Ü. ve Sümeyye Hüda K. ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Zeynep G. ve Sena Sude G'nin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Bandırma'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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