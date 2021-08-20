Başkan Erdoğan talimat verdi: İstanbul Boğazı’nın iki yakasında dalgalanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul'daki Çamlıca Tepesi'nde göndere çekilen Türkiye'nin en uzun ve en büyük Türk bayrağının benzerinin Avrupa Yakası'na da yapılmasını gündeme taşımasının ardından çalışmalara başlandı.

Başkan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, Anadolu Yakası'nda bulunan Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin bir benzerinin Avrupa Yakası'na da yapılmasını, ülkenin en uzun Türk bayraklarının İstanbul'un iki yakasından birbirini selamlamasını istediğini belirterek, bu konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na söylediğini aktarmıştı.