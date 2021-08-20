Bayrampaşa’da otomobil İBB aracına çarptı, 5 yaralı

Kaza, 00.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 TEM Bağlantı Yolu, Bağcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gül'ün kullandığı 34 DVA 179 plakalı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yol kenarındaki ağaçların bakımını yapan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DFL 322 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Emirhan Gül ile yanındaki arkadaşları Onur Dörtkardeşler, Muzaffer Berkan Ateş ile İBB'nin ağaç bakım kamyonetinde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Gül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle Bağcılar istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Yaralıların hastaneye kaldırılması sonrasında kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesi sonrasında trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.