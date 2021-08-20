Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? EGM ve PA 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.8.2021 08:44 Son Güncelleme: 20.8.2021 08:45

Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? EGM ve PA 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? EGM ve PA 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyurularını yakından takip edenler bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak olan bekçi adaylarında belli şartlar aranıyor. Tam bu noktada söz konusu alımların başvuru tarihleri, şartları ve kimlerin alınacağı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte son detaylar…

Binlerce bekçi adayının gündeminde bekçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar yer alıyor. Bilindiği üzere en son İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmış gözler yeni alımlara çevrilmişti. Tam bu noktada bekçilik şartları, başvuru tarihleri binlerce kişi tarafından araştırılır hale geldi. Söz konusu alımlar için henüz başvuru tarihi ise açıklanmadı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ağustos ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı? EGM ve PA 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA