Beril İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Beril Ne Demek?

Evlat sahibi olmak şüphesiz dünyanın en güzel duygularından birisidir. Bu mutlu haberi alan bireyler bebeğin cinsiyetini öğrenir öğrenmez isim arayışlarına başlıyor. Kız bebek isimlerinden birisi olan Beril ismi anne ve baba adaylarının dikkatini çeken seçenekler arasında bulunuyor. Ender duyulan kız isimlerinden birisi olan Beril isminin anlamı da en çok araştırılan konulardan birisidir. Beril isminin anlamı nedir, ne demek? Beril ne anlama geliyor, Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm bilgiler…

BERİL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de sıkça karşılaşmadığımız isimlerden birisidir. Kız çocukları için kullanılır ve beş harften oluşur. İngilizce ve Fransızca kökenli bir sözcük olan Beril, anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isim seçeneklerindendir. Kulağa hoş gelen bir yapıya sahip olması, telaffuzunun kolay olması ve en önemlisi ise anlamının güzel olması tercih nedenleri arasında yer alır.

Beril isminin anlamı arınmış ve aklanmış kimsedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bilgiye göre ise doğada altıgen şeklinde bulunan, saydam ve çoğunlukla yeşil renkli olan berilyum ve alüminyum silikat anlamına gelir.

Beril isminin tüm anlamları şöyle;

Arınmış.

Aklanmış.

Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum silikat. (Fransızca)

Şeffaf mavi-yeşil renkli değerli taşlar veya zümrüt. (İngilizce)

BERİL KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve baba adaylarının bir diğer dikkat ettiği noktalardan birisidir. Beril sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde bulunmamıştır.

BERİL İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Beril isminin kökeni: Fransızca / İngilizce

Beril isminin cinsiyeti: Kız

Beril isminin renk sembolü: Pembe

Beril isminin harf sayısı: 5

Beril ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır