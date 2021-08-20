Beşiktaş’a nasıl gidilir? Metro, metrobüs ve otobüs ile Beşiktaş’a ulaşım

Ulaşım konusunda oldukça çok bağlantıları olan Beşiktaş hem yerli hem de yabancı halk tarafından sıkça gidilip görülen yerler arasındadır. Hem araç hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölge olan Beşiktaş'a ulaşımın nasıl sağlandığı hakkında tüm bilgileri sizin için derledik.

BEŞİKTAŞ'A NASIL GİDİLİR?

İstanbul'un merkezi yerlerinden biri olan Beşiktaş'a hem Avrupa hem de Anadolu yakasından ulaşmanın pek çok farklı alternatifi vardır. Toplu taşıma ile Beşiktaş'a ulaşmak için, metro hattı tercih edilebilir. Bunun için, en yakın metro bağlantısına ulaşıp oradan M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattına geçmeniz gerekmektedir. Bu hat üzerinden Taksim durağında inerek oradan dolmuşlara binip Beşiktaş'a geçebilirsiniz.

Beşiktaş'a gitmenin bir diğer yolu da Marmaray'dır. Anadolu yakasından Beşiktaş'a geçecek olan yolcuların Kadıköy, Üsküdar, Yenikapı, Kazlıçeşme durakları bulunan Marmaray hatlarına binerek oradan otobüs ya da dolmuşlarla Beşiktaş'a geçebilirler. Ayrıca Kadıköy ve Üsküdar gibi merkezi yerlerden Beşiktaş vapur iskeleleri kullanılarak da rahat bir ulaşım sağlanabilmektedir.

Otobüs kullanarak Beşiktaş'a ulaşmak isteyenler Beşiktaş Meydan durağından geçen 62, 30A, 29C, 27E, 129T, 43R, 58A, 559C, 63, 41E, İST- 19, 58N, 36L, U2, 40B, 27SE, 29D otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.

Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a gitmek için 30A ve 30 M, Taksim'den ulaşım sağlamak için 129T, Kadıköy'den ulaşım için 110, Sarıyer'den gitmek için de 40B ve 25E otobüs hatlarını kullanabilirsiniz.

METROBÜS İLE BEŞİKTAŞ'A ULAŞIM

Beşiktaş'a metrobüs kullanarak ulaşım sağlamak için en yakın olan metrobüs durağından metrobüse binip Zincirlikuyu durağında inmelisiniz. Zincirlikuyu'da indikten sonra köprünün üzerinden Beşiktaş'a giden tüm otobüs ve minibüsleri kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

METRO İLE BEŞİKTAŞ'A ULAŞIM

Metro kullanarak Beşiktaş'a ulaşım sağlamak isteyenler bindikleri en yakın metro hattından Yenikapı-Hacıosman metrosuna aktarma yaparak oradan Taksim durağında inip Taksim'den ya da Şişli- Mecidiyeköy durağında inip oradan Beşiktaş'a giden otobüslere binerek ulaşım sağlayabilirler.

OTOBÜS İLE BEŞİKTAŞ'A ULAŞIM

Otobüs ile Beşiktaş'a Sarıyer, Mecidiyeköy, Taksim, Kadıköy gibi merkezi yerlerden ulaşım sağlanabilmektedir.

Beşiktaş'a ulaşım sağlamak için Beşiktaş Meydan durağından geçen 62, 30A, 29C, 27E, 129T, 43R, 58A, 559C, 63, 41E, İST- 19, 58N, 36L, U2, 40B, 27SE, 29D numaralı otobüsleri tercih edilebilir.