Betül İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Betül Ne Demek?

Bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan bireyler ona vereceğin isim için geniş araştırmalar yapıyor. İsim seçiminde en önemli kriter ise taşıdığı anlam oluyor. Betül ismi de bu noktada sıkça üzerinde durulan seçenekler arasında yer alıyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan isimlerden birisi olan Betül isminin anlamı, kökeni ve bu isme dair merak ettiğiniz tüm bilgileri haberimizde yer verdik. Peki, Betül Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

BETÜL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Betül, Türkiye'de nüfusa en çok kayıtlı olan kız isimleri arasında dikkat çekmektedir. Çok güzel bir anlam taşıması nedeniyle anne ve baba adayları tarafından sıkça tercih edilir.

Betül Arapça'da Bal anlamında kullanılmaktadır. Bu bal, insanları iyileştiren ve şifa veren bal anlamını taşır. Genel olarak ise Betül ismi, namuslu, iffetli kadın anlamında kullanılmaktadır. Hz. Fatma ve Hz. Meryem'e atfedilen bir sıfattır.

Meryem isminin bir diğer anlamları ise huzur, sevgi ve muhabbettir. Ayrıca köklenen bir fidan anlamında da kullanılır.

BETÜL KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Betül ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. Dinler tarihinde iffetli, namuslu kadın anlamında kullanılması ise birçok kişinin tercih nedenlerinden olmuştur.