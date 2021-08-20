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Giriş Tarihi: 20.8.2021 11:00 Son Güncelleme: 20.8.2021 11:00

Beyza İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Alya Ne Demek?

Beyza İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Alya Ne Demek?

Türkiye’de en beğenilen ve yaygın olan isimlerden birisidir. Beş harfli, telaffuzu düzgün ve kulağa hoş gelen özelliklere sahip olması tercih nedenlerindendir. Kız çocukları için kullanılan bu ismi yeni doğacak evladına vermek isteyenler Beyza isminin anlamı nedir sorusuna da cevap arıyor. Beyza isminin anlamı ne demek, kökeni nedir ve Kur’an’da geçiyor mu gibi sorulara bu başlık altından cevap bulabilirsiniz. Peki, Beyza ne anlama geliyor?

Günümüzde en sık karşılaştığımız isimlerden bir tanesidir. Kız çocukları için tercih edilen bu isim beş harften oluşmuş ve telaffuzu oldukça kolaydır. Türkiye'de en beğenilen kız isimleri arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre Beyza isminin taşıdığı anlam birçok anne ve baba adayından araştırılır. Beyza isminin anlamı nedir, ne demek? Beyza Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilenler...

BEYZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Manası nedeniyle günümüzde beğenilen ve kız çocuklarına verilen isimdir. Sadece anlamının güzel olması değil farklı kriterler de bu ismin verilmesinde önemli pay sahibidir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beyza isminin anlamı şöyle;

  • Çok beyaz, daha ak
  • Çok temiz ve lekesiz
  • Günahtan kaçınmış ve günahla kirlenmemiş kimseler

BEYZA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde adı geçen isimlerden birisi de Beyza'dır. Beyza, Arapça kökenli bir isim olup, Kur'an-ı Kerim'de; Araf 108 ve Neml 12 ayetlerinde yer almaktadır.

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Beyza İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Alya Ne Demek?
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