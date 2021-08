Bozkırın güçlü kadınları güç birliği yapıyor

Yozgatlı başarılı kadın girişimcilerden Ebru Örmüş, beraberinde Songül Örmüş, Sevgi Şahin, Sema Susam, Eda Yılmaz, Gonca Er, Ayşe Arslan'dan oluşan girişimci kadınlarla birlikte 'Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme' adını verdikleri kadın kooperatifinde bir araya geldiler. Kooperatifin tanıtımını Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık'ta öğle yemeğinde bir araya gelen kadınlar, Bozkır Çam Kolonyası üretimi ile çalışmalara başlayacak.

ÇAM KOKULARI ARASINDA 'BOZKIRIN ÇAM KOLONYASI MÜJDESİ'

Yemekte desti kıran ve kooperatifin ilk ürünü olan, şehrin de tanıtımına katkı sağlayacak Bozkır Çam Kolonyası'nın müjdesini veren kooperatif başkanı Ebru Örmüş, 'Bir avuç mutluluk, bir avuç çam kolonyası, bir avuç memleket, Çamlık ve Çam kokusu! Yozgat'ın bağrından, yüreğinden, ciğerlerinden, çamlığından bir kadın girişimi kooperatifi doğdu ve o kooperatifin adı Bozkırın Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi...'

CUMHURBAŞKANI YARDIMCIMIZ GÜÇ KAYNAĞIMIZ OLDU

Örmüş, memleketi Yozgat'ta 'Yerelden Kalkınma Modeli'ni başlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kadın koopetarifçiliğine verdiği önem ve desteğin güç kaynakları olduğunu dile getirdi.

Üretken nüfusu kadın kooperatifi aracılığı ile ekonomik hayata kazandırarak yerelden istihdamı artırmayı planladıklarını her fırsatta dile Oktay'ın açıklamalarının kooperatifleşmede çıkış noktaları olduğunu dile getiren Örmüş, Bozkır Çam Kolonyası ve kooperatif hakkında bilgiler aktardı.

TÜM DÜNYA ÇAM KOLONYASI İLE KOKACAK

"Kooperatifimizin soluğu ve nefesi Bozkır Çam Kolonyamız olacak" diyen Örmüş, "Bir avuç içine dökülen has çam kokumuz ile gönüllere gireceğiz. Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi vizyon olarak hem Türkiye hem uluslararası mecralarda, üretim ve istihdam sağlayarak ,büyük kitlelere sahip, profesyonel ve kaliteli pazarda yerini alan, inovasyona açık ,ihtiyaç ve insan odaklı, üretim ile marka öncü ,örnek Kadın Kooperatifi olmayı hedeflemektedir.

Yozgat'ın kızı ve gelinleri edasında, has kültürümüzü üretim ve istihdamı sağlarken, ayna olarak yansıtmak, tanıtmak, ve yaşatmaktır. Sloganımız sevgi emek ve tutku olacak.

Üretimde Yozgat'ımızın ihtiyaç ve eksik olan, hediyelik, bize ait ve özel ,aynı zamanda markalaşacak, toprağımızı ve hatta ülkemizi aşacak olmalıydı. Bozkır Çam Kolonyamız ürünümüz olacaktır...

Yozgat'ımızın has Çamlık Milli Parkının, has çam ağaçlarının, has yeşil dallarının özleri ile esanse edilen o mis kokuyu, hafızalarda ve gönüllerde iz bırakacak hatta şifa olarak koklanacak Bozkır çam kolonyası üreteceğiz.

İsim ve üretim patenti alacağımız kolonyamızı; mahalle, köy, ilçe, aile ve kişilere özel üretimler de yapacağız. Mesela Bozkır Çam Kolonyası Eskipazar gibi. Üretimimize parfüm, deodorant, body mist, çam yağı, şampuan, saç kremi, duş jeli, diş macunu, çam kolonyalı ıslak mendil, kokulu mum, oda araç kokusu, deterjan ve çamaşır yumuşatıcısı ile yelpazemizi genişletip üretim tesisimizi küçük bir Çam Fabrikasına dönüştürme planlarımız içeresindedir. Bozkır çam kolonyası, plastik cam şişelerde çanta ve cep boyları, hediyelik tasarım olarak, çam ağacı, saat kulesi, desti, kozalak şekilleri ile önce gönülleri fethedecek.

İşletmemiz birçok alanda hizmet verecektir. Kadınlar kafesi, gün ortamı, terfi ile kutlamalar, organizasyon, kına ve benzeri, kışın arabaşı geceleri, madımak zamanı madımak günleri, desti kebaplı akşam yemekleri ve son olarak nostalji ve fasıl buluşmaları gramafon eşliğinde Türk halk ve sanat musikisi eşliğinde hoş sohbet etkinlikleri ile çalışmayı planlıyoruz. Yozgat'ımıza has gelenek ve kültürle birleşmiş Bozkırın Kadın Girişimcileri olarak sosyo ekonomik platforma kültür aynası ile kazanç, istihdam, üretim ve marka yolunda kararlık, emek, azim ve tutku ile başlıyoruz. Hem üretim hem işletme olarak onlarca yüzlerce kadın ve kişilerimize istihdam sağlamak amacındayız. Bu yeni doğan kadın kooperatifimizi tüm Yozgatlı hemşehrilerimizin başta kadınlarımız olmak üzere destek ve birliktelik ile büyütüp Yozgat'tan doğan bir dünya markası oluşturmak için biz buradayız ve başladık. Adım adım ilerlememizi siz değerli Yozgatlılarımızla paylaşacağımızı belirtmek isterim...

Kooperatifimizin kuruluşunda en başından bilgi ,destek, cesaret ve toplantıları ile yanımızda olan başta, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'a, Yozgat Ticaret il Müdürlüğü Değerli Müdürü Sayın İbrahim Akdaş'a, değerli temsilci Sayın İbrahim Oktay'a, Bozok Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Şenol Ayaroğlu'na kooperatifimize destek verecek tüm büyüklerimize şimdiden teşekkürlerimizi sunuyorum."