Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Ülkemizde salgında son duruma ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de akşam saatlerine doğru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloyla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hastalarda yeniden bir yükseliş gözlemlenirken bu durum ülke çapında tedirginliğe yol açıyor. Hal böyleyken "20 Ağustos 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…

Henüz bugüne ilişkin rakamlar belli olmadı. Ancak geçtiğimiz günlerin tabloları şu şekilde;