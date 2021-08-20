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Giriş Tarihi: 20.8.2021 18:29

Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Türkiye corona virüs vaka sayısı bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 19 bin 320 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edilmiş ve 216 vatandaşımızın da salgın kaynaklı olarak vefat ettiği duyurulmuştu. Son dönemde yeniden yükselişe geçen günlük korona tablosu bugün ise "20 Ağustos 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorularıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

Ülkemizde salgında son duruma ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de akşam saatlerine doğru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloyla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hastalarda yeniden bir yükseliş gözlemlenirken bu durum ülke çapında tedirginliğe yol açıyor. Hal böyleyken "20 Ağustos 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…

Henüz bugüne ilişkin rakamlar belli olmadı. Ancak geçtiğimiz günlerin tabloları şu şekilde;

19 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 320

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 944

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 692

VEFAT SAYISI: 183

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 163

VEFAT SAYISI: 165

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642

15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 847

VEFAT SAYISI: 154

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426



14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 949

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 372

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

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Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!
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