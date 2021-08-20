Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Ağustos 2021 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Ülkemizde salgında son duruma ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de akşam saatlerine doğru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloyla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hastalarda yeniden bir yükseliş gözlemlenirken bu durum ülke çapında tedirginliğe yol açıyor. Hal böyleyken "20 Ağustos 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…
Henüz bugüne ilişkin rakamlar belli olmadı. Ancak geçtiğimiz günlerin tabloları şu şekilde;
VAKA SAYISI: 19 bin 320
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 743
VAKA SAYISI: 19 bin 944
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537
VAKA SAYISI: 21 bin 692
VEFAT SAYISI: 183
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636
VAKA SAYISI: 18 bin 163
VEFAT SAYISI: 165
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642
VAKA SAYISI: 18 bin 847
VEFAT SAYISI: 154
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426
VAKA SAYISI: 19 bin 949
VEFAT SAYISI: 145
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364
VAKA SAYISI: 21 bin 372
VEFAT SAYISI: 157
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492
VAKA SAYISI: 22 bin 261
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685