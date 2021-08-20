Buraya park yasak diyen esnaf ‘İşgalcilikten’ yargılanacak

BİLİRKİŞİ İNCELEMEDE BULUNDU

Savcılık, dosyaya bilirkişi atadı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi binanın ortak alanını herhangi bir apartman tarafından alınan oy birliği kararı olmadığı veya belediyece verilmiş bir izin de bulunmadığı fakat Eren San'ın bu duruma rağmen ortak alanı kendi kullanımına tahsis ederek işgal ettiğini belirledi.