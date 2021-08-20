Büşra İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Büşra Ne Demek?

Kız bebek isimleri arasında en beğenilen seçeneklerden birisidir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan ve hala popülerliğini sürdüren Büşra isminin anlamı ise anne ve baba adayları tarafından araştırılmaktadır. Kulağa hoş gelen yapısıyla dikkat çeken Büşra isminin anlamı da bir o kadar güzeldir. Büşra isminin anlamı nedir, ne demek? Büşra Kuranda geçiyor mu ve ne anlama geliyor?

BÜŞRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Büşra, Arapça kökenli isimler arasında yer almaktadır. Beş harften oluşan bu isim kız çocukları için kullanılır. En belirgin özellikleri arasında duygusallık ön plana çıkar. Karar alma konusunda da duygusal özellikleri etkili olmaktadır.

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre Büşra ismi, müjde ve sevinçli haber anlamlarını taşır.

Büşra isminin anlamları;

Müjde, sevinçli haber.

İncil'in bir ismi.

BÜŞRA KURANDA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Büşra ismi Kur'an-ı Kerim'de de yer alan isimlerden birisidir. Bu kritere önem veren bireylerin tercih nedenlerindendir. Büşra ismi, Kuran'da bir çok ayette geçer. Örnek: Bakara 97, Ali İmran 126 ve Enfal 10. ayetler.

BÜŞRA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Büşra isminin kökeni: Arapça

Büşra isminin cinsiyeti: Kız

Büşra isminin renk sembolü: Pembe

Büşra isminin harf sayısı: 5

Büşra ismi Kuran'da geçer mi: Evet