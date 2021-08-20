Çanakkale Destanı’nın Aziz Hatıraları mobil müze ile vatandaşlarla buluşturuldu





'DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL'



Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği müze, daha ilk gününde her yaştan birçok ziyaretçiyi ağırladı. Havada çarpışan mermiler, kanlı üniforma, Mehmetçiğin gencecik ayaklarında parçalanmış bot gibi savaş hatıraları karşısında birçok ziyaretçi duygularını gizleyemedi.



Müzenin ziyaretçilerinden Aziz Sevinçtekin duygularını şöyle ifade etti: "Buradaki hatıraları görünce bir kez daha anladım ki, dedelerimiz Çanakkale'de çok büyük bir kahramanlık göstermişler. Allah hepsinden razı olsun. Bizler onların sayesinde burada yaşıyoruz. O eski silahlar, üniformalar, aletler... Bu kadar yetersiz imkânla, Allah razı olsun, büyük mücadele vermişler, kahramanca savaşmışlar, vatanı savunmuşlar. Bu hatıralar karşısında duygulanmamak elde değil. Tüm Sultangazililer buraya gelmeli, kahraman dedelerimizin mücadelesine şahit olmalı."