Ceren İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Ceren Ne Demek?

Günümüzde en sık karşılaştığımız isimler arasındadır. Kız çocukları için kullanılır ve beş harften oluşmuştur. Moğol kökenli olan Ceren, anne ve baba adaylarının dikkatini çeken seçeneklerden birisidir. Kulağa hoş gelmesi ve telaffuzunun kolay olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ceren isminin anlamı ise bu noktadaki en önemli kriterdir. Peki, Ceren isminin anlamı nedir, ne demek? Ceren ne anlama geliyor ve Kur'an'da geçiyor mu

CEREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ceren isminin kız bebeğine vermeyi düşünen birçok anne ve baba adayı bulunmaktadır. Hayata gözlerini açması için sabırsızlıkla bekleyen bireyler bu noktada son kararı bu ismin taşıdığı anlama göre vermektedir. Ceren isminin birden çok anlamı vardır.

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre Ceren ismi, Naif, Zarif, Toprak, Ceylan anlamlarını taşır. Asıl anlamı ise Ceylan olarak bilinmektedir.

CEREN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ceren, Moğol kökenli bir sözcüktür. Moğolcada Ceylan anlamını taşır. Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde adı geçmemiştir.

CEREN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Ceren isimli kişi sayısı: 84000

Ceren isminin kullanım oranı: 205

Ceren isminin kökeni: Moğolca

Ceren isminin cinsiyeti: Kız

Ceren isminin renk sembolü: Pembe

Ceren isminin harf sayısı: 5

Ceren ismi Kuran'da geçer mi: Hayır