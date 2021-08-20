Cuma Hutbesi konusu ne? Diyanet Hutbeler ile 20 Ağustos Cuma Hutbesi konusu ve tam metni

Müslüman alemi her hafta Cuma günü camilerde toplanarak Allah'ın rızasını kazanmak adına farz olan ibadetlerini yerine getiriyor. Bu hafta da öğle namazı saatinde camilerde buluşacak olan Müslümanlar, bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ne diye merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbeler sayfasında yayınlanan Cuma Hutbesi konusu ve tam metni haberimizde.

CUMA HUTBESİ 20 AĞUSTOS KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her hafta internet sitesinde yayınladığı Cuma Hutbesi 20 Ağustos konusu ve tüm detaylar şöyle;