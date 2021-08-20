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Haberler Yaşam Haberleri Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar Mesajı | Kısa, Uzun, Hadisli, Yeni, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları 2021
Giriş Tarihi: 20.8.2021 07:22 Son Güncelleme: 20.8.2021 07:22

Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar Mesajı | Kısa, Uzun, Hadisli, Yeni, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları 2021

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Müslümanlar açısından kutsal olan bu güne kavuşmanın huzuruyla milyonlarca kişi şimdiden sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemek üzere Cuma Mesajları araştırmasına çıktı. Gerek sosyal medyada gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla paylaşım yapmak isteyen kişiler araştırmalarını sürdürürken sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte 20 Ağustos 2021 Kısa, uzun, en güzel, anlamlı ve farklı Cuma mesajları sözleri…

İslamiyette büyük önem taşıyan Cuma gününün manevi huzuruyla milyonlarca vatandaş akşam saatlerinden itibaren sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemeye başladı. En güzel resimli Cuma Mesajları araştırmaları bu kapsamda başladı. Gerek sosyal medyada gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşım yapmak isteyen kişiler için sabah.com.tr olarak en güzel, anlamlı, dualı, hadisli ve ayetli resimli Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte 20 Ağustos 2021 Kısa, uzun, en güzel, anlamlı ve farklı Cuma mesajları sözleri…

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Cuma Mesajları ve Sözleri 2021 | Kısa, Uzun, Hadisli, Anlam Dolu, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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Cuma Mesajları ve Sözleri ile Hayırlı Cumalar Mesajı | Kısa, Uzun, Hadisli, Yeni, En Güzel ve Resimli Cuma Mesajları 2021
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