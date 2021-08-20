Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Cuma kaçta okunacak ve kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati ve vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.