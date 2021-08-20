Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? Cuma kaçta okunacak ve kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati ve vakti

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından ergenlik çağına erişmiş her Müslüman için farz kılındığı buyurulan Cuma namazı için hazırlıklar başladı. İbadetini camilerde cemaat halinde kılmaya hazırlanan ve vakti kaçırmak istemeyen vatandaşlar, yaşadıkları ilde Cuma namazı saat kaçta kılınıyor diye araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bugün Cuma kaçta okunacak ve kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati ve vakti.
20 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bugün de Diyanet takviminde ve sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte il il Cuma namazı vakitleri.
İSTANBUL: 13:13
ANKARA: 12:57
İZMİR: 13:20
BURSA: 13:12
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.