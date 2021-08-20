Düdüklü tencere 2 bin yıllık çıktı!

MUĞLA
'NIN Seydikemer
ilçesinde Likya
uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan Tlos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık buhar basınçlı düdüklü kaplar bulundu. Anadolu mutfak kültürünün 12 bin yıl öncesine dayandığını söyleyen Prof. Dr. Taner Korkut
, "Roma Dönemi
'nden itibaren çift hazneli ve buhar basınçlı düdüklü toprak kabın yemek pişirmede kullanıldığını gördük. Kerotakis olarak adlandırılan bu kapların ilk kullanımının milattan önce birinci ve 2. yüzyıllar olduğu bilinmektedir" dedi.