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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Düdüklü tencere 2 bin yıllık çıktı!

Düdüklü tencere 2 bin yıllık çıktı!
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan Tlos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık buhar basınçlı düdüklü kaplar bulundu. Anadolu mutfak kültürünün 12 bin yıl öncesine dayandığını söyleyen Prof. Dr. Taner Korkut, "Roma Dönemi'nden itibaren çift hazneli ve buhar basınçlı düdüklü toprak kabın yemek pişirmede kullanıldığını gördük. Kerotakis olarak adlandırılan bu kapların ilk kullanımının milattan önce birinci ve 2. yüzyıllar olduğu bilinmektedir" dedi.
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Düdüklü tencere 2 bin yıllık çıktı!
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