Ebrar İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Ebrar Ne Demek?

İsim arayışlarında en çok dikkat edilen nokta taşıdığı anlamdır. Her anne, baba bebeğine vereceği ismi araştırırken bu kritere dikkat etmektedir. Bunun yanı sıra verilecek ismin kulağa hoş gelmesi ve söylenişinin kolay olması diğer etkenler olarak dikkat çeker. Evladına kavuşmak için gün sayan anne ve babalar Ebrar adının üzerinde de durmaktadır. Ebrar isminin anlamı hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Ebrar ismi ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

EBRAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ebrar unisex bir isimdir. Genellikle kız çocuklarına verilmektedir. İyi huylu, doğru, dürüst bir kimse anlamına gelir. Ebrar ismine sahip olan kız çocuklarının iyi huylu ve dürüst birisi olduğuna inanılmaktadır.



Ebrar isminin en önemli özelliği ise duygusal olmasıdır. Merhamet duyguları oldukça geniş olup, alçakgönüllü bir kişilikleri bulunur.



EBRAR İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimlerden birisidir. İnfitar suresinin 13. Ayetinde Ebrar kelimesi de geçmektedir. Ebrar kimselerin cennet ile mükâfatlandırılacağı söylenmiştir.

İnfitar Suresi 13. ayeti şöyle;

İnnel'ebrare lefiy na'ıymin.