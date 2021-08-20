Elif İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Elif Ne Demek?

Anne ve baba olmaya hazırlanarak gün sayan bireyler isim konusunda ise oldukça zorluk çekiyor. Yakın çevresinden öneri alanlar aynı zamanda internet üzerinden hem isimlere hem de anlamlarına göz atıyor. Kız isimleri arasında Elif ismi oldukça dikkat çekiyor. Türkiye'de en çok kullanılan kız isimleri arasında yer alan Elif isminin anlamı için doğru yerdesiniz. Elif isminin anlamı ne demek ve Elif Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte bu isme dair tüm bilgiler...

ELİF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arap alfabesindeki ilk harfin ismidir. Elif ismi ince ve uzun olmasından dolayı uzun boya da benzetilmektedir. Anlamı ise uzun boylu zarif kız olarak tabir edilmektedir.

Dostluk eden sevgi dolu bir insan anlamını da taşımaktadır.

Elif isminin uygunluk anlamını da taşır. Noktası noktasına, tam olarak anlamına gelir.

ELİF İSMİ KURANDA GEÇİYOR MU?

Elif, Kur'an-ı Kerim'de birden fazla yer alan bir isimdir. Bakara, Yunus, Yusuf, Hud ve Asaf surelerinin ilk ayetinde yer bulmuştur. Sureye giriş anlamı katmış, ''Elif, lan, mim'' şeklinde kullanılmıştır.

Elif ismi bu özelliklerinden dolayı pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. TÜİK'ten yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de en çok bulunan ikinci isim Elif'tir.