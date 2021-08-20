Emine İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Emine Ne Demek?

Emine ismi geçmişten günümüze kadar gelmiş ve hala en popüler isimler arasında yer almaktadır. Türkiye'de nüfusa en fazla kayıtlı olan isimlerden birisidir. Emine isminin anlamı anne ve baba olmayı bekleyen kişiler tarafından oldukça beğenilerek tercih edilmektedir. Evladını kucağına almak için gün sayan ve ona Emine ismini vermek isteyenler bu isim hakkında en geniş bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Emine ismi ne demek, ne anlama geliyor? Emine Kur'an'da geçiyor mu?

EMİNE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli bir isim olan Emine, 5 harften oluşmuştur. Türkiye'de en yaygın olan ve sıkça karşılaştığımız popüler kız isimleri arasında yer alır. Emine isminin bu kadar fazla tercih edilmesinin en önemli nedeni ise taşıdığı güzel anlamlardır.

Emine isminin anlamları şöyle;

- Güvenilir, inanılır.

- Tehlikesi olmayan, sakıncasız.

- Korkusuz, yüreğinde korku bulunmayan

EMİNE KURANDA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Amine isminin Türkçeleştirilmiş hali ise Emine olarak adlandırılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) annesinin ismi de Amine'dir. Bu nedenle İslam alemi açısından mühim bir yere sahip isimlerdendir. Kuran'da 4 ayette geçmektedir.(Bakara 283, Araf 97-98, Nahl 45)

EMİNE İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Emine isminin kökeni: Arapça

Emine isminin cinsiyeti: Kız

Emine isminin harf sayısı: 5