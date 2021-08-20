Eren İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Eren Ne Demek?

Geçmişten günümüze kadar ulaşan ve popülerliğini kaybetmeyen isimlerden birisidir. Erkek bebek sahibi olmak için gün sayan anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Eren isminin anlam bakımından oldukça beğenilmesi tercih noktasındaki en önemli kriterdir. Kulağa hoş gelen yapısı ve telaffuzunun kolay olması ile sıcak bakılan Eren isminin anlamı nedir? Eren isminin anlamı ne demek? Eren Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilenler...

EREN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Günümüzde en sık karşılaştığımız erkek isimlerinden birisidir. Türkçe kökenli olan Eren, erkek bebek bekleyen bireyler tarafından yakından incelenir. Evladına bu ismi koymak isteyen anne ve baba adayları öncelikle bu ismin anlamı konusunda bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapar.

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünde yer alan bilgilere göre Eren ismi olağanüstü sezgilere sahip, neticesinde gerçekleri görebilen kimse olarak yer almıştır. Vasıl olan, ermiş kişi, cesur ve yiğit anlamlarını da taşımaktadır.

Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse.

Deneyimli, akıllı kimseler.

Dost.

Hayırlı çocuk.

EREN KURANDA GEÇİYOR MU?

Eren Türkçe kökenli bir isimdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde yer almamıştır. Anlam bakımından güzel olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilir.

EREN İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Eren isminin kökeni: Türkçe

Eren isminin cinsiyeti: Üniseks (Kız/Erkek)

Eren isminin renk sembolü: Pembe/Mavi

Eren isimli kişi sayısı: 84000

Eren isminin kullanım oranı: 210

Eren isminin harf sayısı: 4