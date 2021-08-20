Erva İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Erva Ne Demek?

Kız bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan anneler ona vereceği isim konusunda ince eleyip sık dokuyor. Genellikle yakın çevresinden öneri alanlar internet üzerinden de bazı konular hakkında araştırma yapıyor. Erva ismi üzerinde duranlar Erva isminin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor. Arapça kökenli olan Erva isminin anlamı ne demek ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte bu isme dair merak ettiğiniz tüm bilgiler!

ERVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erva, letafet ve güzellik anlamını taşımaktadır. Ayrıca çok genç ve güzel insanlar olarak da tabir edilir. Bir diğer anlamında yiğitlik ve cesaret için kullanılan Erva, eski şiirlerde ise susuz veren kimsesizlere su veren güzel kız manasında kullanılmıştır.

Erva ismi taşıdığı güzel anlam ile birçok kişi tarafından kız çocuğuna verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre son yıllarda Erva isminde bir hayli artış olmuştur. Farklı yapısı ile de değişik isim arayanlar için cazip bir isim olarak bakılmaktadır.

ERVA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Erva, Arapça kökenli bir isimdir. Arap toplumunda kız çocuklarına verilen isim olarak kullanılmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır.