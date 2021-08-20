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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Eşinin hediyesi Kuran-ı Kerim enkazdan çıkarıldı gözyaşlarına boğuldu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eşinin hediyesi Kuran-ı Kerim enkazdan çıkarıldı gözyaşlarına boğuldu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Köyü'nde Bingül Erdeniz, 35 yıl önce eşinin hediye ettiği Kuran-ı Kerim'in enkaz altından bulunarak yıkanıp kendisine teslim edilmesi karşısında gözyaşlarına boğuldu. Aynı zamanda enkaz altında ziynet eşyaları da kaybolan ve Mehmetçik tarafından bulunarak kendisine teslim edilen Bingül Erdeniz, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi Moray Erdeniz ise İzmir'de satın aldığı Kuran-ı Kerim'i eşine hediye ettiğini belirterek şöyle konuştu: "İzmir'de iki tane satın aldım. Bir tanesini gemiye getirmiştim, diğerini de eşime hediye ettim. İzmir'de Hisar Camisi'nin yanında satılıyordu. Aklıma gelip aldım. Bu Kur'an-ı Kerim'in kağıtları iyi, güzel. 'Eşim de okuyor' diye alıp buraya getirdim."
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Eşinin hediyesi Kuran-ı Kerim enkazdan çıkarıldı gözyaşlarına boğuldu
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