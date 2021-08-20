Gittiği oto kiralama firmasında ölü bulundu

Mersin'de 25 yaşındaki Malik Gökçe, gittiği oto kiralama firmasında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir oto kiralama firmasına ait iş yerinden silah sesi duyan çevre sakinleri, olayı polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Malik Gökçe'nin hareketsiz olarak yattığını gördü. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökçe'nin tabancayla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde tabanca ile vurulan gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan yapılan incelemenin ardından Malik Gökçe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.