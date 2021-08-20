Sinop’ta sel felaketini yaşayan çift anlattı: ‘Gözümüzün önünde sele kapılıp gittiler’

O gün yaşadıklarını SABAH'a anlatan Elmas Aydın, sel felaketi öncesinde mahalledeki komşularıyla oturduklarını ve daha sonra eve geldiğinde bir anda kıyametin koptuğunu belirterek, "İlk yan komşumun ahırının sele kapılıp yıkıldığını gördüm. Daha sonra derenin tam önünde bulunan 4 ev gözümün önünde yıkıldı.

İlk yıkılmaya başlayan evlerin içinde toplam 4 aile vardı ve hepsi sele kapılıp sürüklendi. Bir ara hava düzeldi, herkes dışarı çıkmaya başladı. Evleri sel felaketinde yıkılan komşularım camdan bakıyorlardı. Ama ikinci dalga geldi bir anda ve tüm evleri yerler bir etti. Komşularım sel sularına kapılıp gitti" dedi.

"Evimiz ayakta kaldı, canımızı kurtardık ama komşularımın evleri bir bir yıkıldı. Gözümüzün önünde sele kapılıp gittiler" diyen Elmas Aydın, "Çok yüreğim acıyor. Benim başım kurtuldu ama keşke o çocuklar da kurtulabilseydi. Afet evleri yapıldığı yıl buraya gelin oldum. En sonunda dere ikiye bölündü ve bizim evimiz tam ortada kaldı. Öyle canımızı kurtardık. Evin camından komşularımızın evlerinin yıkıldığını gördükçe deliye döndük. Evimize su doldu.

Eşim ve ben camdan atlayıp yan komşumuzun evine geçtik. Tomrukların duvara vurması korkunçtu" ifadelerini kullandı. Elmas Aydın'ın eşi Osman Aydın ise dere yatağının ikiye bölünmesiyle hayatta kaldıklarını belirterek şunları söyledi: "Yaşayan bilir. Allah kimseye bir daha böyle bir afet yaşatmasın.