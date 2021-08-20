Hasan İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Hasan Ne Demek?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son yayınladığı verilere göre en yaygın olan erkek isimlerinden birisidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in torununun ismi olması bu ismin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdendir. Hasan ismi anlam bakımından da oldukça beğenilmektedir. Anne ve baba olmak için sabırsızlıkla bekleyen, evladına bu ismi koymayı düşünenler Hasan isminin anlamı nedir sorusuna buradan cevap bulabilirler. Peki, Hasan isminin anlamı ne demek, ne anlam gelir, kökeni nedir? Hasan Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler...

HASAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en beğenilen erkek isimlerinden birisidir. Anne ve baba adaylarının göz atmadan geçmediği bı isim anlam bakımından da birçok kişinin hoşuna gider. Kulağa hoş gelen bir isim olması ve telaffuzunun kolay olması ismin tercih edilemesindeki diğer etkenlerdendir.

Türk Dil Kurumu'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hasan ismi iyi, güzel, hoş olan gibi anlamları barındırmaktadır. Güzel olan, hayırlı iş, iyi davranma ve hüsn sahibi olma gibi anlamları da taşır.

HASAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimlerden birisidir. Bakara 201, Ali İmran 120, Nisa 40. ayetlerinde geçmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in torunun adı olması ise bu ismin seçilmesindeki en büyük etken olarak dikkat çekmektedir.