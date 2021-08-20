Hira İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Hira Ne Demek?

Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken kız isimlerinden bir tanesidir. Kız çocuk sahibi olmak için gün sayan bireyler Hira isminin anlamı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaktadır. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da bulunan bir dağın adı olan Hira adını özellikle son yıllarda sıkça duymaktayız. Hira isminin anlamı nedir sorusuna cevap bularak isim tercihindeki son kararı vermek isteyenler ayrıntıları inceleyebilirler. Hira isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Hira Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler…

HİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hira, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dört harften olan bu isim kulağa hoş gelen yapısıyla en beğenilen kız isimleri arasında yer alır. Anne ve baba adayları tarafından yakından incelenen bu isim aynı zamanda Suudi Arabistan'da bulunan bir dağın da adıdır. Hira dağında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ilk ayetler inmiştir. Bu nedenle İslami açıdan mühim bir yere sahiptir.

Hira ismi arayış ve eylemi aramak anlamına gelir. Türk Dil Kurumu'nun isimler sözlüğünde ise bu ismin anlamı bulunmamaktadır.

HİRA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Hira isminin kökeni: Arapça

Hira isminin cinsiyeti: Kız

Hira isminin renk sembolü: Pembe

Hira isimli kişi sayısı: Bilinmiyor

Hira isminin kullanım oranı: Bilinmiyor

Hira isminin harf sayısı: 4

Hira ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır

HİRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde Hira sözcüğü yer almamaktadır.