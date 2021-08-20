Influencer Beyza Doruk: Atıkları değerlendirelim





Evde, dört duvar arasında geçirdiğimiz pandemi günlerinde en büyük kurtarıcımız sosyal medyaydı. Bu dönemde sosyal medyada yıldızı parlayanlar ise ilginç dekorasyon fikirlerinin yer aldığı Instagram hesapları oldu. Kolay uygulanabilir kreatif fikirler sunan o hesaplardan biri de 'Suu Sever' adıyla Beyza Doruk. Ünlü influencer, "kendin yap" projeleriyle takipçilerine ilham veriyor. Minik dokunuşlarla evlerde büyük değişiklikler yapılabileceğini gösteren Doruk, yaratıcı fikirleriyle takipçilerine "Bunu ben de yaparım" dedirtiyor.

PLASTİK KAŞIKTAN MUMLUK PİPETLERDEN DUVAR SÜSÜ

El sanatlarına olan tutkusunu Instagram hesabına taşıyan Beyza Doruk'un "kendin yap" temalı tasarımları arasında; plastik kaşıklardan dekoratif mumluk, eski kitaplardan salon dekoru, kağıt kutulardan yüzük organizer'ı, pipetlerden duvar süsü, kraft kağıttan dekor palmiye, çöp şişten duvar süsü ve elyaftan bulut lamba gibi dikkat çekici ürünler var.

KAĞIT, PLASTİK VE CAM MATERYALLERİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Her evde bulunabilen plastik kaşık, pipet, kağıt, cam vazo gibi ürünlerin nasıl değerlendirilebileceğine dair önerilerde bulunan, öncesi-sonrası fotoğraflarıyla Instagram'daki 246 bin takipçisine ilham veren Beyza Doruk, bu çalışmalarıyla geri dönüşüme de dikkat çekmeyi hedefliyor: "Tüketim bilinci, sınırlı kaynaklara sahip doğamıza zarar veriyor. Oysa kağıt, plastik, cam gibi materyaller kolaylıkla geri kazanılabilir. Hem geri dönüşüm konusunda bir bilinç oluşturmak hem de herkesin uygulayabileceği pratik fikirler sunmak için yaptığım paylaşımların bu kadar ilgi görmesinden dolayı çok mutluyum. Lütfen atıkları değerlendirelim, geri kazanımı destekleyelim."