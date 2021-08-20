İstanbul’daki maganda için karar verildi! ’Kafam güzeldi üşüdüm’ demişti!

"KAFAM GÜZELDİ" SAVUNMASINA ALKOL TEDAVİSİ ŞARTI

"Kafam güzeldi" savunmasına sığınıp, hırkayı üşüdüğü için aldığını ve sonradan pişman olduğunu söyleyen Enes Akdağ, elindeki bıçak için de işyerinden kalma olduğunu öne sürdü. Hakimlik, alınan ürünün hırka olduğunu ve zararın miktarının azlığını dikkate alarak tutuklama talebini reddetti. Akdağ'ın alkol bağımlılığından arınması için hastaneye yatmak dahil tedavi veya muayene tedbirlerini kabul etmek şeklinde adli kontrol kararı verdi. Ayrıca silah bulundurmamak veya taşıyamamak ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrolleri ek olarak uyguladı.