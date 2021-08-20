İstanbul’da korkunç olay: Biri mezara diğeri kodese!





"YUMRUKLAŞMADAN SONRA BIÇAK SALLAMAYA BAŞLADI"



Olayı yetkililere bildiren Özcan Kaya, "Ben burada oturuyordum. Baktım ilerden bir adam geldi. Telefonda konuşuyordu. Bağırıp çağırıyordu. Bu apartmanlardan birisinden adam aşağı indi. Ondan sonra ağız tartışması oldu, sonrasında yumruklaştılar. Yumruklaşmadan sonra bıçak sallamaya başladı. İri yarı olan kişinin elinde biber gazı vardı. Elinde bıçak olan kişiyi zapt edemedi. Karnından vurdu. Ben de ambulans ve polisi aradım" diye konuştu.

Kaya konuşmasının devamında, "Kelebek bıçağı elinde gördüm. Ben araya girmek istedim ama müdahale edemedim. Tek elimle telefon olduğu içi müdahale edemedim. Ondan sonra vuran kişi kaçtı iki, üç sokak ileride bayılarak yere düşmüş. Bildiğim kadarıyla vatandaş tarafından alınarak emniyet güçlerine teslim edilmiş. Diğer kişide hayatını kaybetmiş" ifadelerini kullandı.