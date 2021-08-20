Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de iki noktada yangın!
Giriş Tarihi: 20.8.2021 17:32 Son Güncelleme: 20.8.2021 17:36

İzmir’de iki noktada yangın!

İHA
İzmir’de iki noktada yangın!

İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

MENDERES'TE DE YANGIN ÇIKTI

Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de iki noktada yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA