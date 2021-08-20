İzmir’de iki noktada yangın!

MENDERES'TE DE YANGIN ÇIKTI

Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.