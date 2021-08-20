‘Kafam güzeldi üşüdüm’ dedi, 15 yıl hapsi istendi

İstanbul Tuzla'da, sahilde arkadaşlarıyla oturan Vedat Kardelen'in hırkasını bıçak zoruyla gasp eden ve "Kafam güzeldi üşüdüm" savunması yapan Enes Akdağ'ın 15 yıl hapsi istendi.
Tuzla sahilinde üç ay önce arkadaşlarıyla oturan öğrenci Vedat Kardelen'ın (19) yanına gelen Enes Akdağ (23) bıçak zoruyla Kardelen'in hırkasını gasp etti.
Neye uğradığını şaşıran Vedat Kardelen şikayetçi olurken Enes Akdağ gözaltına alındı.
Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Akdağ "alkol tedavisi" şartları ile adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmasını tamamladı. Savcılık, "silahla yağma" suçundan Akdağ'ın 15 yıla kadar hapsini istedi.