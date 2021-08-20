’Kafam güzeldi üşüdüm’ savunmasına ’Alkol tedavisi’ kararı

Olay geçen Mayıs ayında İstanbul Tuzla'da meydana geldi. 19 yaşındaki öğrenci Vedat Kardelen 4 arkadaşı ile birlikte sahilde sohbet ediyordu. Yanlarına 23 yaşındaki Enes Akdağ geldi, İstanbul'un göbeğinde güpegündüz bıçak gösterip Kardelen'in üzerinde bulunan gömleğini istedi. Neye uğradığını şaşıran genç adam itiraz etse de çıkarıp hırkasını verdi.
Şehir magandası bununla da kalmadı. Cebinden sigara çıkarıp zorla içirmeye çalıştı, "Sedat Şahin'i tanıyor musunuz? Kardeşimin Sedat Şahin'le dosyası var. Az önce de bekçi dövdüm" diye korku salmaya çalıştı. Ardından genç adamın hırkasını da alıp oradan uzaklaştı. Hırkasından olan ve neye uğradığını şaşıran Vedat Kardelen şikayetçi oldu. Korku dolu anları yaşatan Enes Akdağ olay yerinden uzaklaşamadan gözaltına alındı. Tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
"KAFAM GÜZELDİ" SAVUNMASINA ALKOL TEDAVİSİ ŞARTI
"Kafam güzeldi" savunmasına sığınıp, hırkayı üşüdüğü için aldığını ve sonradan pişman olduğunu söyleyen Enes Akdağ, elindeki bıçak için de işyerinden kalma olduğunu öne sürdü. Hakimlik, alınan ürünün hırka olduğunu ve zararın miktarının azlığını dikkate alarak tutuklama talebini reddetti. Akdağ'ın alkol bağımlılığından arınması için hastaneye yatmak dahil tedavi veya muayene tedbirlerini kabul etmek şeklinde adli kontrol kararı verdi. Ayrıca silah bulundurmamak veya taşıyamamak ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrolleri ek olarak uyguladı.
BIÇAKLA HIRKA ALMAYA 'SİLAHLA YAĞMA'DAN DAVA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmasını tamamladı. Savcılık, Enes Akdağ'ın hiç tanımadığı Vedat Kardelen'e bıçak göstererek hırkasını aldığı, "Sedat Şahin'i tanıyor musunuz, ilerde bekçi dövdüm" diyerek de korku saldığını kaydetti.
Bıçakla tehdit ederek genç adamın hırkasını almasını da "silahla yağma" olduğunu belirterek Akdağ'ın 15 yıla kadar hapsini istedi