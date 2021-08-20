Kağıthane’de bulunan Sadabat Deresi’ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki: Temel atmama töreni ile bakımsızlık başladı

"1,5-2 SENEDEN BU YANA ESKİ DERENİN TEMİZ HALİNİ ŞU AN GÖREMİYORUZ"

Ali Osman Çokyaşa da Sadabad Deresi çevresinde ikamet ettiğini belirterek, "1,5-2 seneden bu yana eski derenin temiz ve pırıl pırıl halini şu an göremiyoruz. Dereye bakın yeşillikler görülüyor zaten aynı zamanda birtakım kokular da geliyor. Bizim İBB'den isteğimiz, derenin temizliğini takip etmesidir." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda derenin çevresindeki yeşil alanların bakımlarının da aksatıldığını belirten Çokyaşa, şöyle devam etti: