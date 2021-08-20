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Giriş Tarihi: 20.8.2021 19:31 Son Güncelleme: 20.8.2021 19:38

Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada

Kartal’da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada

Kartal'da dün yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor. Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.

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Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada
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