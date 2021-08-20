Kartal’da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı