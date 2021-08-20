Kartal’da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı anlar kamerada

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otobüsler yanıyor, İETT ‘idare edin’ diyor
Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor. Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.