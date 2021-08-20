Kızını bıçaklayan baba tutuklandı

Adana'da eşinden boşanmak isteyen ve babaocağına geri dönen 24 yaşındaki Ü.G.A.'yı kocasıyla barışmaya ikna edemediği için öfkelenerek 3 yerinden bıçaklayan baba İsa D. tutuklandı. Hastane de yaşam mücadelesi veren genç kadının babasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Ü.G.A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde; "Daha önce de bir iki defa bıçak çekmiş beni korkutmuştu. 'Bize bunu neden yaptın?' diyerek bir anda saldırdı" dediği öğrenildi.

BARIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre; boşanma aşamasında olan bir çocuk annesi Ü.G.A., babaocağıan döndü. Baba İsa D., kızını kocasıyla barıştırmak istedi. Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden genç kadın barışmayı kabul etmedi. Kızını ikna edemeyen baba İsa D., bıçakla Ü.G.A.'yı tehdit etti.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Baba İsa D.'nin baskıları artınca Ü.G.A., 19 Temmuz'da evden kaçarak sığınma evine yerleşti. Baba bir ay boyunca aradığı kızını 17 Ağustos'ta bularak eve getirdi. 18 Ağustos günü İsa D., "Bize bunu nasıl yaparsın" diyerek kızıyla tartışmaya başladı. Sinirlenen baba İsa D. kızını önce göğsünden daha sonra kolundan ve en son olarak boğazından bıçaklayarak kaçtı. Genç kadının kız kardeşleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ü.G.A., Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Hastane de yaşam mücadelesi veren genç kadın babasından şikayetçi oldu. Ü.G.A., ilk ifadesinde "Daha önce de bir iki defa bıçak çekmiş beni korkmuştu. 'Bize bunu niye yaptın?' diyerekten bir anda üzerime saldırdı. Cebinden bıçağı çıkardı ve öncelikle göğsüme daha sonra boynuma vurdu" dedi. Genç kadının hayati tehlikesinin devam ederken, "Bir an çok sinirlendim şuurumu yitirdim bıçakladım. Çok pişmanım" diye ifade veren baba İsa D.tutuklandı.