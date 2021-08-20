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Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:54

'Küfür ettin' cinayeti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
’Küfür ettin’ cinayeti

Bağcılar’da iki arkadaş arasında birbirlerine küfürlü konuştukları gerekçesiyle kavga çıktı. Çıkan kavgada Fuat Doğruel arkadaşı Aytaç D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Aytaç D’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Demirkapı mahallesinde 18 Ağustos günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Fuat Doğruel ile arkadaşı Aytaç D. arasında daha önceden bir husumet vardı. İddiaya göre ikili olay günü karşılaştı ve aralarında küfürleşme yaşandı. Bu küfürleşme kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ikili arasında kovalamaca yaşandı.

Sokak üzerinde bir markete giren ikilini kavgası burada da devam etti. Aytaç D. arkadaşı Fuat Doğruel'i defalarca bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Doğruel hayatını kaybetti.



GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Aytaç D. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Fuat Doğruel

BIÇAKLI KOVALAMACA KAMERADA

Öte yandan kavga anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İkilinin Markete giriş anları, ölen Fuat Doğruel'in arkadaşı Aytaç D'yi bıçakla kovaladığı anlar ve market sahibinin Aytaç D.'yi sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüldü.

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'Küfür ettin' cinayeti
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