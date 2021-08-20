SON DAKİKA | Meteoroloji’den Sinop ve çevreleri için flaş uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece Batı Karadeniz Kıyı Kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam ve gece yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 27°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam ve gece yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.