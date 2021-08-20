Mila İsminin Anlamı Nedir, Özellikleri Neler, Kur’an’da Geçiyor mu? Mila Ne Demek?

Özellikle son yıllarda daha çok duyduğumuz bu isim modern isimler kategorisinde yer almaktadır. Türkçe, Rusça, İspanyolca, Bulgarca, İbranice ve Slav dilinde farklı anlamlar taşır. Kız bebekler için kullanılan Mila isminin anlamı ve kökeni ile ilgili de sıkça araştırmalar yapılır. Mila isminin anlamı nedir sorusuna cevap bularak isim tercihini bu kritere göre yapacak olanlar doğru yerdeler. Mila isminin anlamı ne demek, manası ne anlama gelir? Mila Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler…

MİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Modern isimler arasında yer almaktadır. Pek fazla duymadığımız bu isim farklı isim arayan anne ve babalar tarafından incelenmektedir. Mila isminin birden fazla anlamı bulunur. Türkçe'de çocukların oynadığı çelik çomak oyunu olarak kabul edilmektedir. Rusçada ise "nazik, kibar ve hoş" ve "sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse'' anlamına gelir.



Mila isminin anlamları şöyle;



Türkçe: Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu

Rusça: Nazik, kibar ve hoş" ve "sevgili, sevimli, sevilen, tatlı kimse

Bulgarca: Sevgili

İspanyolca: Harika

İbranice: Kelime, sözcük, söz söylemek

Slav: Aşk



MİLA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Türkçe, Rusça, Bulgarca ve İbranice kökenli olan Mila, Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır.