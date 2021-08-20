Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Miray İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?
Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:15 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:15

Miray İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?

Miray İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?

Anne ve baba adayları isim konusunda kararsız kalırken, bazı kriterlere ise oldukça önem veriyor. Kulağa hoş gelen ve telafuzu da güzel olan bir isim seçenler son olarak anlamını merak ediyor. Kız bebeği için gün sayan bireyler Miray ismi üzerinde durarak bu adın anlamını araştırıyor. Miray isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada akıllara geliyor. Peki, Miray isminin anlamı ne demek? Miray Kur’an’da geçiyor mu?

Kız isimleri arasında en çok dikkat çeken ve en fazla üzerinde durulan seçeneklerden birisidir. Yeni doğacak bebeğine isim arayan anne ve babalar Miray ismine dair ayrıntılı bilgileri ise merak etmektedir. Miray isminin anlamı öğrenerek seçim konusunda son kararı verecek bireyler doğru yerdeler. Miray isminin anlamı nedir sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. Türkiye'de en beğenilen popüler isimler arasında yer alan Miray isminin anlamı ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu?

MİRAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye nüfusunda kayıtlı olan Miray isminde binlerce kişi bulunmaktadır. Genellikle kızlar için tercih edilen bu isim erkekler için de kullanılır. Bu ismi evladına vermeden önce anlamını merak edenler ya da bu isme sahip olup henüz anlamını bilmeyen kişiler doğru yerdeler.

Farsça kökenli olan Miray, ay gibi ışık saçan anlamına sahiptir. Bir diğer anlamı olarak ayın ilk günleri için kullanılmaktadır. Özellikle son dönemde televizyon dizilerinde de sıkça kullanılması nedeniyle popüler hake gelen isimler arasında yer alır.

MİRAY İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Miray ismi Farsça kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Arap toplumlarında kullanımı yok denecek kadar az olan bir isimdir. Türk toplumu başta olmak üzere İran toplumunda da kullanılmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Miray İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Miray Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA