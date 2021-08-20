Oğluyla telefonda helalleşti

Sinop
'un Ayancık
ilçesine bağlı Babaçay köyünde eşi ile sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Dilber Demirtaş'ın, sel sularına kapılmadan önce oğlu Birkan Demirtaş
ile telefonda helalleştiği öğrenildi. Sel sularına kapılanlardan Dilber Demirtaş'ın cansız bedeni, 4 gün sonra 38 kilometre uzaklıktaki İncirpınarı köyünün sahilinde bulundu. Demirtaş, İstanbul
'da toprağa verilirken, eşi Şükrü Demirtaş'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Demirtaş çiftinin küçük oğlu Birkan Demirtaş, İstanbul'da yaşadığını, sel felaketinin olduğu sabah önce köydeki ağabeyi Birol Demirtaş
'ı aradığını söyledi. Ağabeyinin anlattıkları karşısında şoke olduğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: "Daha sonra annemi aradım. Annemle konuştum, 'Burada kıyamet kopuyor, her yeri sel aldı, bizi ancak helikopter kurtarır. Hakkını helal et' dedi. Annemle son konuşmam bu oldu. 'Helallik istedi, hakkını helal et oğlum' dedi. Onu İstanbul'da defnettik, şimdi babamızın naaşını arıyoruz." AA