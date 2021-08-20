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Giriş Tarihi: 20.8.2021 18:17

On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: MPİ ile On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: MPİ ile On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Haftanın iki günü düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ resmi sitesine çevrildi. 115 bin 414 TL’lik devreden büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce şans oyunu sever bu noktada çekiliş saatinin de yaklaşmasıyla beraber On Numara çekiliş sonuçları için araştırmalarına başladı. Bu noktada “Milli Piyango ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

On numara çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 20 Ağustos tarihli çekiliş için geri sayım sürerken şans oyunu severler "Milli Piyango ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Çekilişin haftanın iki günü Sisal Şans tarafından düzenlendiği biliniyor. İşte 20 Ağustos On numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ağustos On Numara sonuçları: 6 - 38 - 53 - 64 - 43 - 52 - 20 - 60 - 32 - 28 - 77 - 57 - 55 - 50 - 65 - 70 - 23 - 22 - 29 - 41 - 54 - 27 -


On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşecek. Talihli adayları çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilecek.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı: MPİ ile On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
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